Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελένη Καλογεροπούλου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και στην Τίνα Μεσσαροπούλου, μιλώντας ανοιχτά για προσωπικές στιγμές της ζωής της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην κρίση και φυσικά για τον γιο της, Μύρωνα.

Η δημοσιογράφος περιέγραψε τη ζωή της με ειλικρίνεια: «Είχα σχέσεις και πέρασα όμορφα στη ζωή μου, αλλά δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να μείνω για πάντα με έναν άνθρωπο. Ήθελα την ησυχία μου και δεν το μετανιώνω. Είμαι τρισευτυχισμένη και έχω μια ζωή που μου αρέσει».

Αναφερόμενη στην περίοδο της κρίσης, αποκάλυψε τις οικονομικές δυσκολίες και την ανεργία που αντιμετώπισε: «Έχασα όλα τα χρήματα που είχα στην τράπεζα και όταν έμεινα άνεργη, μου στάθηκαν κάποιοι φίλοι, όχι όμως όλοι. Κάποιους τους σιχάθηκα, αλλά μετά τους συγχώρεσα. Υπέφερα επαγγελματικά όταν αποφάσισα να εκτεθώ πολιτικά. Υπήρχαν μέρες που δεν είχα να δώσω γάλα στο παιδί μου».

Όσο για τον γιο της, η Ελένη Καλογεροπούλου μίλησε με μεγάλη συγκίνηση: «Τον Μύρωνα μου τον έφερε ο Θεός, είναι μια καρμική σχέση. Στην αρχή ήθελα να υιοθετήσω ένα παιδάκι και όταν ένας φίλος μου είπε ότι υπάρχει ένα αγοράκι, ο Μύρωνας, ήταν ιδανικό. Στην πορεία έμαθα ότι ήταν ένα σκληρό παιδί, αλλά δεν με ενδιέφερε καθόλου. Όταν τον είδα, τον ερωτεύτηκα αμέσως. Η καταγωγή του δεν με απασχόλησε ποτέ…ήθελα να του δώσω αγάπη».

Η δημοσιογράφος εξήγησε επίσης ότι η υιοθεσία έγινε όταν ο Μύρωνας ήταν πέντε ετών και ότι στην αρχή ρωτούσε συνεχώς για τον «μπαμπά» του.

«Δεν ήθελε να μάθει για την πραγματική του ζωή, αν και σαν έφηβος σκέφτηκε να το κάνει, αλλά τελικά το πήρε πίσω. Υπέστη μπούλινγκ στο σχολείο, κυρίως λόγω εμένα και της πολιτικής μου έκθεσης, αλλά είχε την υποστήριξη των καθηγητών», κατέληξε η Ελένη Καλογεροπούλου.