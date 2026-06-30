Για τη διαδικασία αναδοχής παιδιού που ακολουθεί μαζί με τον σύζυγό της μίλησε η Ελένη Καρακάση στo «Πρωινό», αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη ταιριάξει με ένα παιδί και βρίσκονται πλέον στη φάση της αναμονής.

Η ηθοποιός εξήγησε πως επέλεξαν να ακολουθήσουν την κρατική διαδικασία αναδοχής στην Ελλάδα και ότι το ταίριασμα με το παιδί έγινε σχετικά γρήγορα, περίπου δύο χρόνια μετά την κατάθεση της αίτησής τους.

«Έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Επιλέξαμε την κρατική διαδικασία και όχι τη διακρατική. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από εκείνα της υιοθεσίας και σχετικά σύντομα ήρθε το ταίριασμα», ανέφερε.

Η ίδια αποκάλυψε πως, αν και όλα ήταν έτοιμα ώστε το παιδί να μετακομίσει στο σπίτι τους, ήδη από τα Χριστούγεννα, η διαδικασία προχωρά πιο αργά, καθώς προτεραιότητα έχει η ψυχολογική του προσαρμογή.

«Θα μπορούσε να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε, όμως δυσκολεύεται. Είναι 8 ετών και για τους δικούς του λόγους χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ακολουθούμε τον δικό του ρυθμό και αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Περνάμε πολύ χρόνο μαζί, αλλά δεν κοιμάται ακόμη στο σπίτι μας. Προσπαθούμε να μας εμπιστευτεί», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, η Ελένη Καρακάση μίλησε για τις έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις που συνοδεύουν αυτή τη διαδρομή.

«Είναι σαν σκοτσέζικο ντους. Τη μία στιγμή κλαις και την άλλη γελάς. Ευτυχώς με τον σύζυγό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως τη δύναμη μπορεί να τη βρει και ένας άνθρωπος μόνος του. Υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες και ομόφυλα ζευγάρια που το κάνουν με μεγάλη επιτυχία», είπε.

govastiletto.gr – Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση για την υιοθεσία με τον σύζυγό της