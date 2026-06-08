Η Ελένη Καρακάση αποκάλυψε ότι μαζί με τον σύζυγό της βρίσκονται σε διαδικασία αναδοχής παιδιού, ενώ παράλληλα έχουν καταθέσει αίτηση και για υιοθεσία.

Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο περιμένουν το παιδί να αισθανθεί έτοιμο, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά στη ζωή τους.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι το σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας στην Ελλάδα έχει απλοποιηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τη διαδικασία να γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παράλληλα, διευκρίνισε τη βασική διαφορά μεταξύ αναδοχής και υιοθεσίας, σημειώνοντας ότι στην αναδοχή, στόχος είναι η προετοιμασία του παιδιού για την επιστροφή στο οικογενειακό του περιβάλλον, ενώ η υιοθεσία οδηγεί σε μόνιμη ένταξη του παιδιού στη νέα οικογένεια.

Η Ελένη Καρακάση τόνισε ότι η ίδια και ο σύζυγός της είναι μαζί εδώ και 20 χρόνια και πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα μετά την υστεροκτομή στην οποία υποβλήθηκε.

Όπως ανέφερε, αισθάνονται έτοιμοι να προσφέρουν αγάπη και στήριξη σε ένα παιδί, επιλέγοντας να ακολουθήσουν τη διαδικασία στην Ελλάδα.

Govastiletto.gr – Ελένη Καρακάση: «Αισθάνομαι την ευθύνη που θα αισθανόμουν κι αν έφερνα βιολογικά ένα παιδί στη ζωή»