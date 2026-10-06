Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής διανύει η Ελένη Καρακάση, όπως η ίδια αποκάλυψε μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στη διαδικασία αναδοχής στην οποία είχε μπει μαζί με τον σύζυγό της, γνωστοποιώντας πως οι απαραίτητες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Μάλιστα, μοιράστηκε τη μεγάλη της χαρά αποκαλύπτοντας πως το παιδί βρίσκεται πλέον κοντά τους, στο νέο του σπίτι.

«Είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως το ξέρεις ότι με τον άνδρα μου ήμασταν σε διαδικασία αναδοχής, που έγινε κιόλας η αναδοχή. Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι», είπε η Ελένη Καρακάση.

Η Ελένη Καρακάση είναι παντρεμένη με τον μουσικό Δημήτρη Τσινιδέλο. Η γνωριμία τους έγινε όταν οι δυο τους συνεργάστηκαν σε ένα μουσικό σχήμα στην Αίγινα. Για αρκετό καιρό οι δυο τους παρέμεναν δυο πολύ καλοί φίλοι. Μέσα στα χρόνια όμως η σχέση τους εξελίχθηκε και από το 2002 παραμένουν αχώριστοι.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της:

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η ηθοποιός στην εκπομπή Πρωινό τον περασμένο Ιούνιο, είχε αποκαλύψει: «Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε ταιριάξει με ένα παιδάκι από την Ελλάδα. Ακολουθήσαμε την κρατική διαδικασία, όχι τη διακρατική. Η δική μας περίπτωση πήγε λίγο νωρίτερα γιατί προηγήθηκε η αίτηση που είχαμε κάνει για αναδοχή. Τα παιδιά της αναδοχής είναι περισσότερα από τα παιδιά της υιοθεσίας, και έγιναν όλα σχετικά γρήγορα.

Σε κάτι λιγότερο από τα δυο χρόνια της αίτησής μας, μάς ήρθε το ταίριασμα με ένα παιδάκι της αναδοχής. Θα μπορούσε το παιδί να έχει έρθει στο σπίτι μας από τα Χριστούγεννα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και το περιμένουμε από τα Χριστούγεννα, αλλά δυσκολεύεται το παιδί γιατί είναι αρκετά μεγάλο, είναι 8 χρονών».

govastiletto.gr – Ελένη Καρακάση: Η εξομολόγηση για την υιοθεσία με τον σύζυγό της