Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική συζήτηση για την εμπειρία της αναδοχής είχε η Ελένη Καρακάση στην εκπομπή «For You», το πρωί του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου.

H ηθοποιός αναφέρθηκε στην καθημερινότητα που έχει διαμορφωθεί μετά την άφιξη του παιδιού στο σπίτι τους, αλλά και στις προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μαζί με τον σύζυγό της.

Όπως αποκάλυψε, η διαδικασία ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, ωστόσο η μετάβαση του παιδιού στο νέο του περιβάλλον δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Η δύσκολη προσαρμογή και η απόφαση να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια

Η Ελένη Καρακάση εξήγησε πως η αναδοχή ξεκίνησε τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς, με την αρχική εκτίμηση ότι το παιδί θα μπορούσε να μετακομίσει στο σπίτι τους τα Χριστούγεννα. Τελικά, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος, καθώς δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη.

«Η αναδοχή ξεκίνησε πέρυσι τον Νοέμβριο. Το παιδί υποτίθεται ότι θα ερχόταν στο σπίτι τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ήρθε. Δυσκολεύτηκε αρκετά. Και τελικά ήρθε φέτος. Είμαστε ούτε δυο μήνες με το παιδί στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, η επικοινωνία τους από κοντά ήταν αρχικά δύσκολη, σε αντίθεση με τα τηλεφωνήματα που είχαν κάθε βράδυ. Μάλιστα, οι συνομιλίες τους μπορούσαν να διαρκέσουν ακόμη και δύο ώρες, καθώς το παιδί αισθανόταν μεγαλύτερη άνεση όταν δεν βρισκόταν απέναντι στους ανθρώπους που θα το υποδέχονταν στο σπίτι τους.

Η δυσκολία αυτή είχε προβληματίσει και τους ανθρώπους της δομής, οι οποίοι κάποια στιγμή πρότειναν στο ζευγάρι να διακόψει τη διαδικασία και να εξετάσει την περίπτωση ενός άλλου παιδιού. Ωστόσο, η ηθοποιός και ο σύζυγός της επέλεξαν να συνεχίσουν.

Η γνωριμία με τη δουλειά της και το πώς θέλει να την αποκαλεί

Η ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη, ότι δεν ακολούθησε όλες τις συμβουλές που της είχαν δοθεί σχετικά με την επαφή του παιδιού με την επαγγελματική της ζωή. Παρότι της είχαν προτείνει να μην το πάρει μαζί της στο θέατρο, τελικά αποφάσισε να του δείξει τον χώρο όπου εργάζεται, μια εμπειρία που, όπως είπε, το ενθουσίασε.

Παράλληλα, μίλησε για τη στιγμή που το παιδί την αποκάλεσε κατά λάθος «μαμά», αλλά και για τη συζήτηση που ακολούθησε σχετικά με το πώς θα ήθελε να την προσφωνεί.

«Της έχει ξεφύγει η λέξη μαμά, και με έχει ρωτήσει πώς θέλω να με λέει. Της είπα ότι δε με πειράζει καθόλου να με λέει, όπως θέλει. Δεν έχω καμία απαίτηση και δε με νοιάζει καθόλου αν θα με λέει μαμά. Σε κάποιες στιγμές της έχει ξεφύγει», εξομολογήθηκε.

Η πιθανότητα να επιστρέψει στη βιολογική του οικογένεια

Ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε η Ελένη Καρακάση είναι το ενδεχόμενο το παιδί να χρειαστεί κάποια στιγμή να αποχωριστεί το σπίτι τους και να επιστρέψει στη βιολογική του οικογένεια.

Όπως παραδέχτηκε, τόσο η ίδια, όσο και ο Δημήτρης Τσινιδέλος έχουν προετοιμαστεί ψυχολογικά για αυτό το ενδεχόμενο, παρότι ελπίζουν να μη χρειαστεί να το αντιμετωπίσουν.

«Έχουμε προετοιμαστεί καλά με τον Δημήτρη για το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή το παιδί μπορεί να φύγει από το σπίτι… Θέλω να πιστεύω ότι δε θα γίνει», δήλωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το παιδί τη ρωτά αν αγαπά τη βιολογική του μητέρα και τον πατέρα του. Η απάντησή της, όπως εξήγησε, είναι πάντα θετική, καθώς θεωρεί πως οι άνθρωποι που το έφεραν στον κόσμο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Φυσικά τους αγαπάω γιατί την έφεραν στον κόσμο και ήρθε στη ζωή μας. Θα έχει πάντα το παιδί τη μαμά και τον μπαμπά του, θα έχει δυο μαμάδες και δυο μπαμπάδες», ανέφερε η ηθοποιός.

Govastiletto.gr – Ελένη Καρακάση: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής – «Ήρθε το παιδάκι μας στο σπίτι»