Με θέματα υγείας σχετιζόταν η απόφαση της Ελένης Καστάνη να χάσει κιλά.

Όπως είπε η ηθοποιός, ταλαιπωρήθηκε για πολλά χρόνια μέχρι να πετύχει την απώλεια βάρους.

Έχοντας φτάσει πλέον από τα 100 περίπου κιλά στα 68, έχει παρατηρήσει σημαντικές αλλαγές στην ψυχολογία της.

«Γενικώς, χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι με τα πολλά κιλά και ήταν θέμα υγείας σε εμένα, είχα διαβήτη, όλο αυτό το μεταβολικό σύνδρομο των κιλών, και είχα τον διαβήτη τύπου Β. Πάντα ο γιατρός μου έλεγε “πρόσεχε”, γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι εξετάσεις μου, ήταν χάλια.

Είχα φτάσει 99,5 κιλά και αυτήν τη στιγμή είμαι 68. Το όνειρό μου είναι να δω στη ζυγαριά το 7», είπε η Ελένη Καστάνη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret.

Στόχος της είναι να χάσει μερικά ακόμα κιλά μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα: «Τώρα είμαι κοντά στον στόχο, δεν θέλω πολλά ακόμα να χάσω, 2-3 ακόμα και είμαι εντάξει. Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή μου. Ο Φασουλής μού λέει: “Ελένη, ήταν σαν να κουβαλούσες δύο τεράστια αρνιά”. Να φανταστείς, ακόμη η ψυχολογία μου είναι του παχουλού ανθρώπου. Τα ρούχα μου είναι τεράστια», πρόσθεσε.

