Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με την Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» είχε η Ελένη Καστάνη, μιλώντας για την πορεία της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αλλά και για πιο προσωπικές πτυχές της ζωής της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την εξυπνάδα, τη θέση της γυναίκας στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και στη δική της προσπάθεια να διαχειριστεί το βάρος της.

Η επίσκεψη σε πλαστικό χειρουργό στο Κολωνάκι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αφήγησή της για μια επίσκεψη που είχε κάνει πριν από χρόνια σε πλαστικό χειρουργό στο Κολωνάκι, μαζί με τον γιο της.

Η Ελένη Καστάνη περιέγραψε με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο την εμπειρία της, εξηγώντας πως η υπερβολικά θερμή υποδοχή και η προσπάθεια να την πείσουν να κάνει και η ίδια κάποια θεραπεία την έκαναν να αποχωρήσει σχεδόν αμέσως.

«Έχω πάει σε κλινική στο Κολωνάκι και δεν άντεξα το “γλείψιμο” που υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα που συνάντησε.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της, η ηθοποιός εξήγησε πως θεωρεί τον εαυτό της έξυπνο άνθρωπο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο, ότι δεν λειτουργεί με πλάγιους τρόπους.

«Δεν είμαι πονηρή, είμαι όμως έξυπνη. Θεωρώ ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος. Η εξυπνάδα είναι βάσανο, δεν είναι ωραίο να καταλαβαίνεις τα πάντα. Καμιά φορά λέω “μακάριοι οι φτωχοί τω πνεύματι”. Εγώ παίρνω τον άλλο δρόμο, της μάχης, του αγώνα, όχι της πονηριάς. Δεν υπάρχει καν για μένα το πλάγιο», είπε.

Η προσπάθεια να χάσει βάρος

Η Ελένη Καστάνη μίλησε ακόμη ανοιχτά για την προσπάθεια που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια προκειμένου να χάσει βάρος.

Όπως αποκάλυψε, έχει χρησιμοποιήσει γνωστά ενέσιμα σκευάσματα, πάντα με την παρακολούθηση γιατρού.

Η ίδια αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη επιλογή χωρίς να κρύψει ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθειά της να διαχειριστεί το βάρος της, δίνοντας παράλληλα τη δική της προσωπική οπτική για το θέμα.

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