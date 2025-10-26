Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ελένη Καστάνη ήταν καλεσμένη, το πρωί της Κυριακής 26/10, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Η ηθοποιός αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, το λόγο που δέχτηκε να μπει το 2022 στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη, συμμετέχοντας στην εκπομπή Breakfast@Star.

Αρχικά, η Ελένη Καστάνη είπε: «Δεν είναι τυχαίο ότι η δική μου γενιά απουσιάζει από την τηλεόραση. Δεν μας παίρνουν πια. Νομίζω ότι χρειάζεται κι ένας τρόπος να μας πληρώσουν. Επίσης, μην θέλουμε συνέχεια να έχουμε τα πόστα, να δώσουμε τόπο στους νέους».

Στη συνέχεια, η ίδια αποκάλυψε: «Ο λόγος ήταν επειδή είχα χάσει τον άντρα μου. Ήμουν πολύ down ψυχολογικά κι επειδή χρόνια με περιτριγυρίζουν τέτοιες προτάσεις για εκπομπή και να κάνω πρωινό και πάντα αρνιόμουν. Εκείνη την εποχή είπα ότι μήπως να πάω; Πραγματικά μου έφτιαξε η διάθεση. Έκατσα 4 μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο, όπως ήταν στο συμβόλαιό μου. Πέρασα υπέροχα κι είναι πολύ καλά τα παιδιά».

