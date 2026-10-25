Στις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει στη ζωή της και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρέασαν την πορεία της στην υποκριτική, αναφέρθηκε η Ελένη Καστάνη, μιλώντας το πρωί της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».

Η ηθοποιός συνομίλησε με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Ζωή Κρονάκη, εξηγώντας πώς οι προσωπικές της απώλειες τη βοήθησαν να προσεγγίζει βαθύτερα τους δραματικούς ρόλους που καλείται να ερμηνεύσει.

Η απώλεια του πατέρα της και το συναίσθημα του πόνου

Η Ελένη Καστάνη αποκάλυψε ότι ο θάνατος του πατέρα της, όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών, αποτέλεσε μια καθοριστική εμπειρία στη ζωή της.

Όπως εξήγησε, ο πόνος που βίωσε τότε είναι ένα συναίσθημα που μπορεί να ανακαλεί όταν χρειάζεται να αποδώσει έντονες συναισθηματικές καταστάσεις στους ρόλους της.

«Η ζωή μου ήταν γεμάτη απώλειες. Η απώλεια του πατέρα μου με έκανε να παίζω πολύ καλά τα δράματα, να έχω αυτή τη βάση, γιατί ήμουν 12 χρονών όταν τον έχασα. Ξέρω να ανακαλώ τον πόνο μέσα μου, είναι ένα γνώριμο συναίσθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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