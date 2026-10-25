Έπειτα από 26 χρόνια απουσίας, η Ελένη Κούρκουλα επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Ακριβοί μας γονείς» και παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή «For You».

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για προσωπικές επιλογές και δύσκολες στιγμές της ζωής της, αναφερόμενη στην απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά, στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αλλά και στη στάση της απέναντι στον στενό της φίλο, Δημήτρη Λιγνάδη.

Γιατί επέλεξε να μην γίνει μητέρα

Η Ελένη Κούρκουλα εξήγησε ότι η απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά δεν συνδέθηκε με αδυναμία τεκνοποίησης, αλλά με το άγχος και το αίσθημα ευθύνης που της προκαλούσε η μητρότητα. Όπως ανέφερε, σήμερα έχει έναν ξεχωριστό ρόλο στη ζωή δέκα εγγονιών, παρότι δεν απέκτησε δικά της παιδιά.

«Εγώ δεν έκανα παιδιά και θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχω οικογένεια, αλλά είμαι έξτρα γιαγιά για 10 εγγόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης, η οποία τελικά δεν προχώρησε, απευθύνθηκε σε ψυχίατρο για να διαχειριστεί όσα ένιωθε. «Είπα ότι δεν μπορώ να είμαι μάνα, μπορώ να είμαι πατέρας ενός παιδιού. Ο πατέρας δεν έχει το παιδί πάνω του», εξομολογήθηκε, εξηγώντας πως φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο της μητέρας.

Η μάχη με τον καρκίνο και η δύσκολη στιγμή με τη μητέρα της

Μιλώντας για την περιπέτεια της υγείας της, η ηθοποιός δήλωσε πως από την αρχή πίστευε ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει την ασθένεια. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην οικογενειακή της ιστορία, καθώς τόσο η γιαγιά, όσο και η μητέρα της είχαν νοσήσει από καρκίνο του μαστού.

Η μητέρα της αντιμετώπισε την ασθένεια δύο φορές και έζησε μέχρι τα 97 της χρόνια, φεύγοντας από τη ζωή σε βαθιά γεράματα. Η ίδια θυμήθηκε και μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή κατά τη διάρκεια της δικής της θεραπείας, όταν αποφάσισε να ξυρίσει τα μαλλιά της μπροστά στη μητέρα της, ώστε να την προετοιμάσει για την αλλαγή στην εμφάνισή της.

«Αυτό το κεφάλι το ξυρισμένο για όλους τους ανθρώπους γύρω μου ήταν ταμπού. Μόνο η μάνα μου με χάιδευε στο κεφάλι που είχε και άνοια», περιέγραψε.

Η τοποθέτησή της για τον Δημήτρη Λιγνάδη

Η Ελένη Κούρκουλα αναφέρθηκε και στη φιλία της με τον Δημήτρη Λιγνάδη, καθώς και στο μήνυμα συμπαράστασης που της είχε στείλει ο Θοδωρής Αθερίδης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Η ηθοποιός ευχαρίστησε τον συνάδελφό της, εξηγώντας ότι η στάση της απέναντι στον φίλο της πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι η ουσία της υπόθεσης αποτελεί αντικείμενο της Δικαιοσύνης.

«Έκανα αυτό που νιώθω να κάνω και αυτό που ξέρω να κάνω στη ζωή μου. Λέει κάτι για εμένα αυτονόητο, που θα έκανε ο καθένας. Εγώ έτσι βλέπω τη φιλία. Η ουσία της υπόθεσης κρίνεται στα δικαστήρια. Εγώ κάνω κατά τη γνώμη μου το χρέος μου απέναντι στους ανθρώπους», ανέφερε.

Govastiletto.gr – H Ελένη Κούρκουλα καταγγέλλει φραστική επίθεση έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη