Η Ελένη Κρίτα βρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», που παρουσιάστηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Ιανουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», και μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star.

Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη απήχηση που είχε το reunion της σειράς «Παρά Πέντε», αλλά και στο αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιστρέψει η ιστορία με νέα επεισόδια.

Όπως εξήγησε, η επανένωση της ομάδας έγινε με την ίδια αίσθηση που είχαν όταν ολοκληρώθηκε η σειρά: «Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Παρότι οι ζωές μας πήραν διαφορετικούς δρόμους, η σύνδεση μεταξύ μας παραμένει ίδια».

Η Ελένη Κρίτα ξεκαθάρισε πάντως, ότι δεν θεωρεί πιθανή μια συνέχεια της σειράς: «Η ιστορία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Είχε φινάλε και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αυτό που έγινε ήταν αρκετό και πολύ όμορφο».

Κλείνοντας, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ανταπόκριση του κοινού: «Δεν περιμέναμε με τίποτα τέτοια αγάπη. Το reunion ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο κόσμος το περίμενε, το αγκάλιασε και το ξαναείδε. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο δώρο ζωής για όλους μας».

