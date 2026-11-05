Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά περίοδο της ζωής της θυμήθηκε η Ελένη Κρίτα, μιλώντας για τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της, Μίμη Χρυσομάλλη, το 2004.

Η ηθοποιός περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την απώλειά του, αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε χάσει τον έλεγχο των συναισθημάτων της, μέχρι τη στιγμή που δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον γιο της, ο οποίος εκείνη την περίοδο σπούδαζε στην Αγγλία.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, αλλά και για την εσωτερική δύναμη που, όπως εξήγησε, βρίσκει κανείς ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

«Στην αρχή καταρρέω κι εγώ, αλλά μετά ανασυντάσσομαι»

Η Ελένη Κρίτα παραδέχτηκε πως δεν αντιμετωπίζει πάντα με ψυχραιμία τις δυσάρεστες καταστάσεις.

«Δεν είμαι κι εγώ Βούδας εντελώς, ούτε ζεν. Στην αρχή καταρρέω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι είμαι ένας άνθρωπος που είτε και λόγω ανατροφής σε μία εποχή που μας μεγάλωναν πολύ πιο αυστηρά και μας όπλιζαν με πολλές αντοχές, ανασυντάσσομαι και λέω τι πρέπει να γίνει τώρα», εξομολογήθηκε.

Όπως εξήγησε, προσπαθεί να αποδεχτεί τις συνθήκες που προκύπτουν και να βρει τον τρόπο να συνεχίσει, ακόμη κι όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη απώλεια.

Η ημέρα που έχασε τον σύζυγό της

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στον θάνατο του Μίμη Χρυσομάλλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το 2004.

Η ηθοποιός θυμήθηκε πως βρισκόταν στο Νοσοκομείο Γεννηματά, όταν ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της δεν είχε επιβιώσει από τη διακομιδή του με ασθενοφόρο.

«Έλεγα “τι θα κάνω;” και γυρνούσα στους διαδρόμους σαν την τρελή», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική της κατάσταση μετά την απώλεια του συζύγου της.

Το τηλεφώνημα από τον γιο της και η δύναμη που βρήκε μέσα της

Μέσα σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές, χτύπησε το τηλέφωνό της.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο γιος της, ο οποίος σπούδαζε τότε στην Αγγλία. Η Ελένη Κρίτα θυμήθηκε πως, μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για εκείνον, προσπάθησε αμέσως να αλλάξει τον τόνο της φωνής της, ώστε να μην καταλάβει πόσο είχε καταρρεύσει.

«Εκείνη την ώρα, μπήκε ο αυτόματος και του λέω “Έλα αγάπη μου, τι κάνεις;”, προσπαθώντας να είμαι ψύχραιμη ακούγοντας το παιδί μου. Είπα ότι δεν μπορεί να με ακούσει το παιδί μου ότι έχω καταρρεύσει», εξομολογήθηκε.

«Υπάρχει μία φοβερή δύναμη που αναδύεται από μέσα μας όταν υπάρχει ανάγκη. Εκεί που δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου, ξαφνικά όταν είδα ότι ήταν το παιδί μου από την Αγγλία στο τηλέφωνο, άλλαξε η φωνή μου και πήγε να γίνει κανονική», κατέληξε.

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