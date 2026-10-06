Η Ελένη Μενεγάκη και ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος βρέθηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», λίγο πριν αναχωρήσουν για ένα ακόμη ταξίδι.

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 κατέγραψε την Ελένη Μενεγάκη και τον Μάκη Παντζόπουλο να κατευθύνονται προς την πύλη, έχοντας ο ένας τον άλλον αγκαλιά.

Ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας πλησίασε την παρουσιάστρια, η οποία δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, ωστόσο απάντησε με χαμόγελο στην κάμερα: «Ταξιδάκι κι άλλο, αφού μπορώ και έχω χρόνο. Τώρα το χαίρομαι περισσότερο».

Το ζευγάρι φαίνεται ότι έχει βάλει τα ταξίδια στην καθημερινότητά του, ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση της παρουσιάστριας από την τηλεόραση.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όσα δήλωσε:

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Φθινοπωρινή εξόρμηση στην Άνδρο με την οικογένειά της