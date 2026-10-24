Τα 40 του χρόνια γιόρτασε ο Θοδωρής Μισόκαλος και η Ελένη Μενεγάκη του ευχήθηκε δημόσια μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Το φωτογραφικό αφιέρωμα στον Θοδωρή Μισόκαλο

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες του αδελφού της από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, αλλά και κοινά τους στιγμιότυπα, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον.

«And just like that… 40! Από το μικρό αγόρι των φωτογραφιών στον υπέροχο άντρα που είσαι σήμερα! Πόσες αναμνήσεις, πόσες στιγμές, πόση αγάπη χωράνε σε σαράντα χρόνια! Χρόνια πολλά αδερφέ μου! Τα πιο όμορφα είναι ακόμα μπροστά σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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