Για έναν χωρισμό που αν επιβεβαιωθεί θα αποτελέσει την είδηση της 20ετίας, έκανε λόγο ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Πέμπτης 12 Μαρτίου.

Ο παρουσιαστής του ANT1 αναφέρθηκε σε μια πληροφορία που έφτασε στα αυτιά του, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια της εγχώριας σκηνής, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει ονόματα.

Την ίδια στιγμή, γνωστό site ανακοίνωσε ότι πρόκειται για την Ελένη Μενεγάκη και τον σύντροφό της, τον Μάκη Παντζόπουλο.

Την Παρασκευή 13/03 ο Λιώργος Λιάγκας δήλωσε στην εκπομπή του ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι ψευδή, ενώ την ίδια στιγμή η παρουσιάστρια ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagtam ότι «είναι ψευδέστατα τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τη προσωπική μου ζωή».

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση, έγραψε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές αναφορές και “πληροφορίες” που αφορούν στην προσωπική μου ζωή.

Οφείλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι πρόκειται για απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα. Στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου πορείας δεν έχω επιλέξει ποτέ να απαντώ σε φήμες ούτε να εκθέτω την προσωπική μου ζωή στη δημόσια συζήτηση. Η στάση αυτή παραμένει η ίδια και σήμερα».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Με τον σύζυγό μου πορευόμαστε μαζί εδώ και 17 χρόνια, με σεβασμό στην οικογένειά μας και χωρίς ποτέ να έχουμε δώσει το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

Η αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά μου – και ιδιαίτερα όταν σε αυτή υπάρχει και ένα μικρό παιδί – ξεπερνά κάθε όριο. Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ. Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα».

