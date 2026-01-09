Η Ελένη Μενεγάκη διατηρεί μια αδιάκοπη γέφυρα επικοινωνίας με το κοινό της μέσα από το Instagram, το οποίο αποτελεί πλέον το κύριο κανάλι επαφής της. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να απέχει συνειδητά από τα τηλεοπτικά πλατό, η δημοτικότητά της παραμένει στα ύψη, με κάθε στιγμιότυπο της καθημερινότητάς της να γίνεται αμέσως vira

Να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο πως η Ελένη Μενεγάκη από την πλευρά της ακολουθεί πολύ λίγα πρόσωπα.

Στην εκπομπή “Ώρα για ψυχαγωγία” η Άννα Ζηρδέλη αποκάλυψε πως στο προφίλ της Ελένης Μενεγάκη υπήρξε μια αλλαγή, καθώς έκανε έναν λογαριασμό unfollow.

Συγκεκριμένα, η Ελένη Μενεγάκη δεν ακολουθεί πλέον τον γνωστό κριτικό κινηματογράφου και επί χρόνια συνεργάτη της, Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Η κίνηση αυτή της Ελένης Μενεγάκη δημιούργησε αρκετά ερωτηματικά.

Ωστόσο, πολλές φορές η ίδια προχωρά σε unfollow, χωρίς αυτό να δείχνει απαραίτητα πως έχει προηγηθεί κάτι. Πλέον, η Ελένη Μενεγάκη ακολουθεί 41 προφίλ.

