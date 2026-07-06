Μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα έζησε η Ελένη Μενεγάκη, καθώς η κόρη της, Βαλέρια Λάτσιου, ολοκλήρωσε τη σχολική της πορεία και ετοιμάζεται να ξεκινήσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ζωής της, αυτό των πανεπιστημιακών σπουδών στο εξωτερικό.

Η 18χρονη κόρη της παρουσιάστριας και του Γιάννη Λάτσιου αποφοίτησε από το St. Catherine’s British School, με την Ελένη Μενεγάκη να μοιράζεται το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή αποφοίτησης μέσω των λογαριασμών της στα social media.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, η Βαλέρια Λάτσιου εμφανίζεται φορώντας την τήβεννο και την κορδέλα της αποφοίτησης, καθώς και ένα κομψό μακρύ φόρεμα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει και ένα οικογενειακό στιγμιότυπο, όπου η απόφοιτη ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τη μητέρα της και τις αδελφές της, Λάουρα και Μαρίνα.

Η παρουσιάστρια, που έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική της ζωή, εξέφρασε μέσα από την ανάρτησή της τη συγκίνησή της για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού σταδίου στη ζωή της κόρης της, η οποία σύντομα θα αναχωρήσει για το εξωτερικό προκειμένου να ξεκινήσει τις πανεπιστημιακές της σπουδές.





Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Στην Ιταλική Ριβιέρα με τον Μάκη Παντζόπουλο και την κόρη τους, Μαρίνα