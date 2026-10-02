Η Άνδρος αποτελεί τον σταθερό επίγειο παράδεισο της Ελένης Μενεγάκη, την οποία επισκέπτεται συχνά ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θερινής σεζόν. Καλωσορίζοντας τον Οκτώβριο, η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί, αναδεικνύοντας τις ομορφιές του τοπίου. Στη νέα της ανάρτηση στο Instagram, ποζάρει ευτυχισμένη δίπλα στα αγαπημένα της πρόσωπα τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο, τον γιο της Άγγελο Λάτσιο και τον αδελφό της Θοδωρή Μισόκαλο.

«Σε διάθεση του Οκτωβρίου», αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει η εντυπωσιακή θέα προς το Αιγαίο. Η πισίνα μπροστά από το ορεινό τοπίο και τη θάλασσα δημιουργεί ένα σκηνικό απόλυτης χαλάρωσης, με τον φθινοπωρινό ουρανό και το ηλιοβασίλεμα να κάνουν την εικόνα ακόμη πιο ατμοσφαιρική. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε επίσης ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από παραλία της Άνδρου, με το μικρό πετρόχτιστο εκκλησάκι δίπλα στη θάλασσα να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

govastiletto.gr -Ελένη Μενεγάκη: Στο Λονδίνο με τις δύο μεγαλύτερες κόρες της