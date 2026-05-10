Η Ελένη Μενεγάκη παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, εξακολουθεί να τραβά πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας σε κάθε δημόσια εμφάνισή της.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, η δημοφιλής παρουσιάστρια πραγματοποίησε νέα έξοδο στα βόρεια προάστια, επιλέγοντας για το γεύμα της το εστιατόριο του Σελίμ Σελτζούκ, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο MasterChef.

Ο γνωστός chef ανέβασε φωτογραφία με την Ελένη Μενεγάκη στα social media, αποκαλύπτοντας πως η παρουσιάστρια επισκέφτηκε το μαγαζί του για φαγητό. «Μια ξεχωριστή επίσκεψη σήμερα. Ευχαριστούμε την Ελένη Μενεγάκη για την προτίμηση και τη θετική της ενέργεια», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Ο Σελίμ Σελτζούκ, υπήρξε ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του MasterChef Greece το 2017. Ο chef, με καταγωγή από κουρδική οικογένεια και μία κινηματογραφική ζωή που πέρασε από τη Σερβία μέχρι την Ελλάδα, δημιούργησε το δικό του εστιατόριο, αποκτώντας φανατικό κοινό που στηρίζει τη μαγειρική του φιλοσοφία.

Η Ελένη Μενεγάκη, μετά το τέλος της συνεργασίας της με το MEGA, έχει επιλέξει να κρατήσει αποστάσεις από την τηλεόραση, παρά τα συνεχή σενάρια περί επιστροφής της. Παρόλα αυτά, διατηρεί καθημερινή επαφή με το κοινό της μέσα από τα social media, όπου συχνά δημοσιεύει στιγμές από την προσωπική της ζωή, ταξίδια αλλά και εξόδους με φίλους και οικογένεια.

