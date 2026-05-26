Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών η Γωγώ Μαστροκώστα, μετά από μια πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η δημοφιλής γυμνάστρια και πρώην παρουσιάστρια νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Μέχρι την τελευταία στιγμή, στο πλευρό της βρίσκονταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, και η 18χρονη κόρη τους, Βικτώρια.

Η Ελένη Μενεγάκη ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να αποχαιρετήσουν δημόσια τη Γωγώ Μαστροκώστα, μετά την είδηση του θανάτου της.

Η γνωστή παρουσιάστρια σχολίασε κάτω από τη σπαρακτική ανάρτηση που έκανε ο Τραϊανός Δέλλας στα social media για να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και τη συγκίνησή της για την απώλεια του πρώην μοντέλου. «Συλλυπητήρια, στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει. Ακόμα δεν το πιστεύω…» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη.

govastiletto.gr -Βάνα Μπάρμπα για Γωγώ Μαστροκώστα: «Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα, έπεφτε σε κώμα»