Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το καλοκαίρι της, έχοντας δίπλα της την οικογένειά της. Η λαμπερή παρουσιάστρια περνάει όμορφες και ξεχωριστές στιγμές με τα παιδιά της και τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

Η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τα αγγελούδια της και τον αγαπημένο της κάνει διάφορες εξορμήσεις εκτός Αθηνών, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Μάλιστα, δεν παραλείπει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς φίλους της στα social media για τα ταξίδια που πραγματοποιεί.

Ωστόσο, η Ελένη Μενεγάκη έκανε πρόσφατα μια έξοδο σε εμπορικό κέντρο των βορείων προαστίων.

Συγκεκριμένα, ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr την απαθανάτισε μαζί με την κόρη της, Μαρίνα, να πραγματοποιούν τις αγορές τους και να χαίρονται τη βόλτα της. Μαμά και κόρη αξιοποίησαν τον ελεύθερο χρόνο τους και επισκέφτηκαν κατάστημα με παιχνίδια και είδη τεχνολογίας.

Δείτε τις φωτογραφίες:

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο στις καλοκαιρινές διακοπές τους στο Ιόνιο