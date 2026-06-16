Η Ελένη Μενεγάκη έκανε μια χαλαρή εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας να περάσει μέρος της ημέρας της σε γνωστά στέκια της πόλης για καφέ και μικρές βόλτες στα μαγαζιά.

Με casual διάθεση και χαλαρό στιλ, κινήθηκε στους δρόμους του κέντρου, απολαμβάνοντας τον καλοκαιρινό ρυθμό της πόλης, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον φωτογραφικό μας φακό.

Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα casual jean & top με κόκκινες ρίγες, μία από τις φετινές τάσεις της μόδας.

Η παρουσιάστρια κρατά χαμηλούς τόνους, απολαμβάνοντας την καθημερινότητά της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά παραμένοντας σταθερά ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης.

Govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Η νέα ανάρτηση που «φωνάζει» καλοκαίρι

Πηγή: NDP Photo