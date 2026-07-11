Ελένη Μενεγάκη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο πριβέ πάρτι του επιχειρηματία, Αντώνη Πιτταρά στη Νάξο

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει, για ένα ακόμη καλοκαίρι, στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της τηλεόρασης, έχοντας επιλέξει να αφιερώσει όλο το χρόνο της στην οικογένειά της και τον εαυτό της.

Η παρουσιάστρια λατρεύει όσο τίποτα αυτή την εποχή του χρόνου και δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε ότι το καλοκαίρι της ταιριάζει απόλυτα, καθώς δείχνει πιο ξέγνοιαστη, χαμογελαστή και ανέμελη από ποτέ. Αν και ο αγαπημένος της καλοκαιρινός προορισμός παραμένει η Άνδρος, όπου βρίσκεται σχεδόν κάθε χρόνο, αυτές τις ημέρες έκανε ένα μικρό διάλειμμα από το νησί που θεωρεί τον επίγειο παράδεισό της. Άλλωστε, στα Άχλα της Άνδρου ο σύζυγός της, Μάκης Παντζόπουλος, διατηρεί τη γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα, στην οποία η ίδια περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της.

Όμως, αυτή τη φορά η Ελένη Μενεγάκη ταξίδεψε μέχρι τη Νάξο, προκειμένου να δώσει το «παρών» σε ένα ξεχωριστό πριβέ πάρτι, που πραγματοποιήθηκε στο Laguna Coast. Βίντεο από τη βραδιά κυκλοφόρησε στο Facebook, με την αγαπημένη παρουσιάστρια να κλέβει τις εντυπώσεις.

Ντυμένη στα ροζ και με εμφανώς ανεβασμένη διάθεση, η ίδια φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή της βραδιάς. Χτυπά παλαμάκια, χαμογελά, παρακολουθεί τον κόσμο να χορεύει και δείχνει να περνά πραγματικά υπέροχα, αποδεικνύοντας ότι αφήνεται να ζήσει όμορφες στιγμές όταν βρίσκεται μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στο πριβέ πάρτι του Αντώνη Πιτταρά, ενώ στο μουσικό πρόγραμμα συμμετείχαν ο σολίστας Δημήτρης Ανεζίδης, ο Κώστας Μανωλάς στο έγχορδο και ο Παναγιώτης Μαύρος στο βιολί, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα.

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