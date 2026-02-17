Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται εκτός τηλεόρασης, απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο με τον σύζυγό της και τα παιδιά της.

Η ίδια έχει μια πολύ όμορφη σχέση με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στα οποία συχνά ανεβάζει στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Πρόσφατα απάντησε με τον δικό της μοναδικό τρόπο σε σχόλιο που δέχτηκε από follower της.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση με τις φωτογραφίες που την τράβηξε η κόρης της Μαρίνα στο πλοίο, μια follower έγραψε στην Ελένη Μενεγάκη «Γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα» με την παρουσιάστρια να δίνει μία χιουμοριστική απάντηση, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηριστικό ήχο του τηλεφώνου. «Ντριν Ντρινννν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια είναι άγνωστο αν θα επιστρέψει άμεσα στην ελληνική τηλεόραση, μιας και δεν μιλάει ποτέ ανοιχτά για αυτά τα θέματα.

