Στον αγαπημένο της επίγειο παράδεισο, την Άνδρο, βρέθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στην παρέα της την 11χρονη κόρη της, Μαρίνα Παντζοπούλου. Οι δυο τους απόλαυσαν στιγμές ηρεμίας μακριά από την Αθήνα, με την παρουσιάστρια να μοιράζεται το απόγευμα της Κυριακής ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το ταξίδι της επιστροφής.

Στη φωτογραφία, η Ελένη ποζάρει χαμογελαστή στον φακό της μικρής Μαρίνας, η οποία φαίνεται πως εκτελεί χρέη φωτογράφου για τη μητέρα της.

Οι δυο τους φαίνεται πως πέρασαν το Σαββατοκύριακο στην Άνδρο, το αγαπημένο τους νησί, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητα στην Αθήνα και πήραν το πλοίο της επιστροφής την Κυριακή το απόγευμα, 8 Φεβρουαρίου.

Η Ελένη Μενεγάκη, μάλιστα, πόζαρε στον φακό διαβάζοντας το βιβλίο της, γι ‘αυτό και στην ανάρτησή της έγραψε: «Στο πλοίο της επιστροφής με φωτογράφο την Μαρίνα! Κι επειδή θα με ρωτήσετε κάποιοι για το βιβλίο, μου άρεσε πολύ! #eleni»

