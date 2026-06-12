Η Ελένη Μενεγάκη υποδέχθηκε το καλοκαίρι με τον πιο ανάλαφρο και stylish τρόπο, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες γεμάτες χρώμα και θετική ενέργεια.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια ποζάρει χαμογελαστή, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στη διάρκεια μιας καλοκαιρινής βόλτας, έχοντας στο πλευρό της τον στενό της συνεργάτη, Στάθη Κουκουτσίδη.

Με λεζάντα «Summer colors. Good vibes», η ίδια έδωσε αμέσως τον τόνο της νέας της ανάρτησης, που αποπνέει ανεμελιά και καλοκαιρινή διάθεση.

Το look που τράβηξε τα βλέμματα ήταν το εντυπωσιακό maxi φόρεμά της, ένα πραγματικό statement κομμάτι γεμάτο έντονα χρώματα, γεωμετρικά μοτίβα και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Για ακόμη μία φορά, η παρουσιάστρια προτείνει μέσα από το προσωπικό της στιλ ένα εύκολο fashion inspo για την εποχή: έντονα χρώματα, άνετες γραμμές και ανεπιτήδευτη διάθεση που «φωνάζει» καλοκαίρι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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