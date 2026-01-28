Η ζωή της Ελένης Μενεγάκη μετά την τηλεόραση είναι αφιερωμένη στους δικούς της ανθρώπους. Η αγαπημένη παρουσιάστρια επέλεξε έναν πιο ήσυχο τρόπο ζωής, μακριά από το άγχος των τηλεθεάσεων, και οι πρόσφατες εμφανίσεις της μαρτυρούν μια γυναίκα που απολαμβάνει στο έπακρο την ελευθερία και την ξεκούρασή της.

Μέσα από τις αναρτήσεις της στα social media, μοιράζεται τις δραστηριότητές της οι οποίες περιλαμβάνουν βόλτες, ψώνια, ταξίδια με τα παιδιά της, και φυσικά, τρυφερές στιγμές με τον άντρα της ζωής της, Μάκη Παντζόπουλο.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από γνωστό εστιατόριο των βορείων προαστίων, η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος ποζάρουν με το προσωπικό του μαγαζιού, δείχνοντας πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

