Η Ελένη Μενεγάκη και ο Ματέο Παντζόπουλος απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές στο ΟΑΚΑ, στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια αποφεύγει τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις και κρατά χαμηλό προφίλ, ήταν χαμογελαστή και χαλαρή στο πλευρό του συζύγου της.

Το ζευγάρι φαινόταν πιο ερωτευμένο από ποτέ: κρατιόταν χέρι-χέρι και η Ελένη άγγιξε τρυφερά τον ώμο του Ματέο, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή.

Και οι δύο είχαν επιλέξει casual, άνετα outfits, δείχνοντας χαλαροί και ευτυχισμένοι. Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο φετινό τουρνουά τένις και απαθανάτισε όσους είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξέχαστη εβδομάδα γεμάτη συναρπαστικούς αγώνες, κορυφαίο θέαμα και μοναδική ατμόσφαιρα.

Πηγή: NDP Photo Agency

Govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Με τον Μάκη Παντζόπουλο στον αγώνα τένις του Novak Djokovic – Η αντίδρασή τους όταν πλησίασε η κάμερα