Η Ελένη Μενεγάκη δέχτηκε αμέτρητες ευχές για τα γενέθλιά της. Ωστόσο, ένα από τα μηνύματα που έλαβε είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού προερχόταν από ένα πρόσωπο με το οποίο είχε συνδεθεί στο παρελθόν.

Η παρουσιάστρια έγινε 57 ετών την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί φίλοι της έσπευσαν να της στείλουν τις ευχές τους μέσα από τα social media. Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν την ανάρτησή της ήταν και ο πρώτος σύζυγός της, Σταύρος Γαρδέρης.

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της οικογενειακές φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους που έχει κοντά της.

Κάτω από την ανάρτηση εμφανίστηκε και το σχόλιο του Σταύρου Γαρδέρη, ο οποίος θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, αρκετά χρόνια μετά το τέλος της κοινής τους διαδρομής.

«Γεια σου Ελένη! Χρόνια σου πολλά. Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα. Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ’ όλα ευτυχισμένη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε το μήνυμά του: