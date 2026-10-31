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Η Ελένη Μενεγάκη δέχτηκε αμέτρητες ευχές για τα γενέθλιά της. Ωστόσο, ένα από τα μηνύματα που έλαβε είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού προερχόταν από ένα πρόσωπο με το οποίο είχε συνδεθεί στο παρελθόν.
Η παρουσιάστρια έγινε 57 ετών την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και, όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί φίλοι της έσπευσαν να της στείλουν τις ευχές τους μέσα από τα social media. Ανάμεσα σε εκείνους που σχολίασαν την ανάρτησή της ήταν και ο πρώτος σύζυγός της, Σταύρος Γαρδέρης.
Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της οικογενειακές φωτογραφίες, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης για τους ανθρώπους που έχει κοντά της.
Κάτω από την ανάρτηση εμφανίστηκε και το σχόλιο του Σταύρου Γαρδέρη, ο οποίος θέλησε να της ευχηθεί δημόσια, αρκετά χρόνια μετά το τέλος της κοινής τους διαδρομής.
«Γεια σου Ελένη! Χρόνια σου πολλά. Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα. Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ’ όλα ευτυχισμένη», έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε το μήνυμά του:
Ποιος είναι ο Σταύρος Γαρδέρης
Ο Σταύρος Γαρδέρης ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο η Ελένη Μενεγάκη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας, πριν ακόμη η παρουσιάστρια αποκτήσει τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έχει σήμερα στον χώρο της τηλεόρασης.
Η ιστορία τους ξεκίνησε αρκετά χρόνια νωρίτερα, όταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, γνωρίστηκαν μέσα από την εργασία της Ελένης Μενεγάκη σε κατάστημα νυφικών στον Κολωνό. Η επιχείρηση ανήκε στην οικογένεια του Σταύρου Γαρδέρη και η γνωριμία τους δεν άργησε να εξελιχθεί σε ερωτική σχέση. Το 1989 οι δυο τους αποφάσισαν να παντρευτούν.
Ωστόσο, ο γάμος τους ήταν σύντομος, καθώς περίπου έναν χρόνο αργότερα, το 1990, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.
govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Οι τρυφερές ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα 57α γενέθλιά της