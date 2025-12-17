Σε απόλυτα εορταστικούς ρυθμούς κινείται η Ελένη Μενεγάκη, καθώς οι μέρες για τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Απολαμβάνοντας την ηρεμία της περιόδου αυτής, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινής τηλεόρασης, η παρουσιάστρια μοιράστηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/12) το γιορτινό κλίμα του σπιτιού της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου ποζάρει γεμάτη χαμόγελο και ανεμελιά μπροστά στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

«Οι πιο φωτεινές και γιορτινές μέρες του Χειμώνα! Μύρισαν Χριστούγεννα!», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες της, η Ελένη Μενεγάκη ενώ όπως θα δείτε ανάμεσα στα στολίδια βρισκόταν και ένα ιδιαίτερο που έχει επάνω μία δική της φωτογραφία.

Δείτε την Ελένη Μενεγάκη να ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της:

