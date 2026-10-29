Ελένη Μενεγάκη: Οι τρυφερές ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα 57α γενέθλιά της

Στη φωτογραφία, η Ελένη Μενεγάκη είναι σκυμμένη δίπλα στον μικρό τότε Άγγελο και τον κρατά κοντά της, ενώ εκείνος της δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Η λήψη φέρει την ημερομηνία 18 Μαρτίου 2005, αποτυπώνοντας μια κοινή στιγμή τους πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

«Χρόνια πολλά μητέρα 29.10», έγραψε ο Άγγελος Λάτσιος πάνω στη φωτογραφία, με αφορμή τα γενέθλια της μητέρας του στις 29 Οκτωβρίου.

Μητέρα και γιος διατηρούν μια στενή και τρυφερή σχέση, με τις κοινές φωτογραφίες και τις δημόσιες ευχές τους να αποτυπώνουν το δέσιμό τους. Ο Άγγελος είναι το πρώτο παιδί της Ελένης Μενεγάκη από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο. Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2002 και σε περίπου ένα μήνα θα συμπληρώσει τα 24 του χρόνια.

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