Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στην καθημερινότητά της, μετά το πολυήμερο ταξίδι της στη Γαλλία, όπου βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια νέα φωτογραφία μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας να απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης.

Φορώντας ένα πράσινο μπλουζάκι και ένα παντελόνι, η Ελένη Μενεγάκη πόζαρε μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου, χαρίζοντας στους followers της μια μικρή ματιά στην καθημερινότητά της.

Τα τελευταία χρόνια, έχοντας αφήσει πίσω της τις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, η ίδια φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στον προσωπικό της χρόνο, στα ταξίδια και στις στιγμές με την οικογένειά της.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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