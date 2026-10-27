Ελένη Μενεγάκη: Πού βρίσκεται η παρουσιάστρια μετά τη διάκριση της κόρης της, Βαλέριας Λάτσιου;

Η Ελένη Μενεγάκη απόλαυσε μια ξεχωριστή εμπειρία, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια φωτογραφία με φόντο ένα εντυπωσιακό κόκκινο και μαύρο μοτίβο.

Το σκηνικό παραπέμπει στο Paradox Museum, τον διαδραστικό χώρο που φιλοξενεί εγκαταστάσεις οπτικών ψευδαισθήσεων και ιδιαίτερα φωτογραφικά σκηνικά. Μάλιστα, η χαρακτηριστική εμφάνιση της παρουσιάστριας με το κόκκινο και μαύρο ένδυμα που ταιριάζει με το φόντο θυμίζει έντονα την αίθουσα καμουφλάζ του μουσείου στο Λονδίνο, όπου οι επισκέπτες φορούν αντίστοιχα μοτίβα και ενσωματώνονται οπτικά στον χώρο. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το μουσείο διαθέτει παραρτήματα σε αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βαρκελώνη.

Η μεσαία κόρη της Ελένης Μενεγάκη, Βαλέρια, έγινε δεκτή στο London School of Economics and Political Science (LSE) και έχει μετακομίσει στη βρετανική πρωτεύουσα.

Το Paradox Museum είναι ένας διαδραστικός χώρος που συνδυάζει την τέχνη, την επιστήμη και τις οπτικές ψευδαισθήσεις, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γίνουν μέρος των εκθεμάτων και να δημιουργήσουν πρωτότυπες φωτογραφίες. Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του βρίσκεται και η αίθουσα καμουφλάζ, στην οποία τα έντονα γεωμετρικά σχέδια στους τοίχους και στο δάπεδο δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι οι επισκέπτες χάνονται μέσα στο περιβάλλον.

Στη φωτογραφία της, η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει χαμογελαστή, με το κόκκινο και μαύρο μοτίβο να κυριαρχεί σε ολόκληρο το κάδρο. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς το ρούχο και το φόντο μοιάζουν να αποτελούν μέρος της ίδιας εικαστικής σύνθεσης. «Blending in, standing out», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η γνωστή Ελληνίδα παρουσιάστρια παρόλο που απέχει από την τηλεόραση, εξακολουθεί να διατηρεί στενή επαφή με το κοινό της μέσα από το Instagram, παραμένοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπητά πρόσωπα. Πλέον διανύει μια διαφορετική περίοδο στη ζωή της, όπου έχοντας απομακρυνθεί από την επαγγελματική της καθημερινότητα, αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, στα ταξίδια και στις προσωπικές της στιγμές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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