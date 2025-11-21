Η Ελένη Μενεγάκη αν και έχει απομακρυνθεί από τα τηλεοπτικά φώτα, συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της μέσα από τα social media.

Η γνωστή παρουσιάστρια κοινοποίησε, αυτή τη φορά, μια σειρά φωτογραφιών μέσα στο υπερπολυτελές αυτοκίνητό της, εντυπωσιάζοντας με το κόκκινο κραγιόν της.

«Πόσο μου αρέσουν τα καλλυντικά μακιγιάζ! Πέρασα μια ώρα δοκιμάζοντας σκιές, ρουζ, κραγιόν, make up, eyeliner… μου φτιάχνει το κέφι!

Όσο για το αποτέλεσμα? Το βλέπετε στο πρόσωπο και στην διάθεσή μου! Πολλά κόκκινα φιλιά σε όλους».

Δείτε την ανάρτησή της:

