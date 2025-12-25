Η Ελένη Μενεγάκη εκμεταλλεύεται τις φετινές γιορτές για να περάσει ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα, κρατώντας παράλληλα επαφή με τους θαυμαστές της μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Λίγο πριν την έλευση των Χριστουγέννων 2025, το βράδυ της Παραμονής, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο. Στη φωτογραφία που ανήρτησε στο Instagram, το ζευγάρι ποζάρει με εορταστική διάθεση φορώντας σκουφάκια του Άγιου Βασίλη. Η Ελένη Μενεγάκη έδωσε μάλιστα μια καλλιτεχνική νότα στην ανάρτησή της, επεξεργάζοντας τη φωτογραφία με pop art αισθητική, εισπράττοντας χιλιάδες ευχές και likes από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Με αυτό τον τρόπο θέλησε να ευχηθεί στους ακόλουθούς της για τα Χριστούγεννα: «Με αγάπη και Χρόνια Πολλά !», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε λίγες μέρες πριν μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της

Με φόντο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε πριν από μερικές ημέρες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι γιορτές είναι από τις πιο αγαπημένες της περιόδους του χρόνου. Άλλωστε, όσοι την παρακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζουν καλά πόσο ξεχωριστή θέση έχουν τα Χριστούγεννα για την ίδια.

