Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στιγμές από το ταξίδι της στην Προβηγκία. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει λίγες ημέρες μακριά από την Αθήνα, έχοντας επιλέξει έναν από τους πιο γραφικούς προορισμούς της Γαλλίας.

Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται στο υλικό να γεμίζει τις ημέρες της με βόλτες, όμορφα τοπία και στιγμές χαλάρωσης με τον αγαπημένο της, Μάκη Παντζόπουλο.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν είναι και τρεις κοινές φωτογραφίες με τον Μάκη Παντζόπουλο. Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, πόζαρε μαζί κατά τη διάρκεια της απόδρασής του.

Άλλωστε, η παρουσιάστρια συνηθίζει να μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές από την καθημερινότητά της, χωρίς να αποκαλύπτει πολλά για την προσωπική της ζωή. Για άλλη μια φορά, οι κοινές φωτογραφίες με τον σύζυγό της ξεχώρισαν.

Η Προβηγκία αποτελεί ιδανικό σκηνικό για την οικογενειακή τους απόδραση, με την Ελένη Μενεγάκη να απολαμβάνει την ομορφιά της γαλλικής επαρχίας και να καταγράφει με τον φωτογραφικό φακό της όσα της κέντρισαν το ενδιαφέρον.

Μέσα από τη νέα της ανάρτηση, η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να δίνει στους followers της μικρές «γεύσεις» από το ταξίδι της, αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της μόνο τον αγαπημένο της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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