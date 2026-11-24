Στιγμές χαλάρωσης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας πέρασε η Ελένη Μενεγάκη, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφικό υλικό από την κοινή τους εξόρμηση, καταγράφοντας τη διαδρομή τους σε κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας και στα γραφικά σοκάκια της Πλάκας.

Στα στιγμιότυπα που κοινοποίησε, το ζευγάρι απαθανατίζεται ευδιάθετο και χαμογελαστό, απολαμβάνοντας ποιοτικό χρόνο μαζί, μακριά από το φορτωμένο πρόγραμμα της καθημερινότητας.

Η Ελένη Μενεγάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με τη φράση «Some days just have it», δείχνοντας πως η συγκεκριμένη μέρα είχε κάτι ξεχωριστό χωρίς να χρειάζονται πολλά περισσότερα.

Η νέα καθημερινότητα της Ελένης Μενεγάκη

Έπειτα από περίπου τρεις δεκαετίες παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση, όπου το όνομά της συνδέθηκε με μερικές από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές ψυχαγωγίας, η Ελένη Μενεγάκη έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να ακολουθεί διαφορετικούς ρυθμούς. Η αποχή της από τη μικρή οθόνη τής έχει δώσει περισσότερο χρόνο για την προσωπική της ζωή, την οικογένειά της και τις καθημερινές στιγμές που επιθυμεί να απολαμβάνει μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

Προς το παρόν, η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται να απολαμβάνει την καθημερινότητά της με τον Μάκη Παντζόπουλο και τα παιδιά της, επιλέγοντας να μοιράζεται με τους followers της επιλεγμένα στιγμιότυπα από την προσωπική της ζωή.

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