Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε μια χιουμοριστική φωτογραφία, στην οποία η Ελένη Μενεγάκη και η μικρή Μαρίνα ποζάρουν δίπλα σε ένα άνθρωπο μεταμφιεσμένο σε King Kong.

Η παρουσιάστρια εμφανίζεται να γελά με την καρδιά της, ενώ η κόρη της ποζάρει χαμογελαστή, φορώντας γυαλιά σε σχήμα καρδιάς. «Στη Νάπολη βρήκαμε και τον King Kong!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Ελένη Μενεγάκη έδωσε στους ακολούθους της μια γεύση από το ταξίδι με τον Μάκη Παντζόπουλο και τη μικρή Μαρίνα, καταγράφοντας τις όμορφες στιγμές που έζησαν στην Ιταλική πόλη.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους της να ξεχωρίζουν το αυθόρμητο γέλιο της και την παιχνιδιάρικη διάθεση της φωτογραφίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

govastiletto.gr – Ελένη Μενεγάκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στο Αμάλφι – Μαζί της ο Μάκης Παντζόπουλος