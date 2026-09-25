Στο Λονδίνο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ελένη Μενεγάκη, συνοδευόμενη από τις δύο μεγαλύτερες κόρες της. Η αγαπημένη παρουσιάστρια πραγματοποίησε ένα ταξίδι-αστραπή στη βρετανική πρωτεύουσα, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις βόλτες τους.

Η εξόρμηση αυτή έχει ιδιαίτερα συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς η Βαλέρια Λάτσιου κάνει πλέον τα πρώτα της βήματα ως φοιτήτρια στο Λονδίνο. Μετά την αποφοίτησή της από το Λύκειο το περασμένο καλοκαίρι, η κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου εγκαταστάθηκε στην αγγλική πρωτεύουσα για την έναρξη των ακαδημαϊκών της σπουδών.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από το ταξίδι της στη βρετανική πρωτεύουσα. Ανάμεσα στις φωτογραφίες, ξεχωρίζει μια εντυπωσιακή νυχτερινή λήψη του Tower Bridge, μια selfie από το αεροδρόμιο, αλλά και κομψές εμφανίσεις της κατά τη διάρκεια της διαμονής της.

Ωστόσο, αυτό που συγκίνησε τους ακολούθους της ήταν η γεμάτη νόημα λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της: «Κάπου ανάμεσα στις βόλτες στο Λονδίνο, στις μικρές μας στιγμές και στις πιο σφιχτές αγκαλιές, ένα κεφάλαιο κλείνει και ένα καινούργιο ανοίγει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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