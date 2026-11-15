Μπορεί να βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα Νοεμβρίου, όμως η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται ότι έχει ήδη μπει για τα καλά σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Η αγαπημένη παρουσιάστρια άφησε για λίγο στην άκρη την καθημερινότητα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους της μια γιορτινή γωνιά από το σπίτι της, δίνοντάς μας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα που έχει δημιουργήσει.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σαλόνι του σπιτιού της, συνοδεύοντάς τες με τη λεζάντα «Santa Baby» και με αρκετά λαμπερά emoji.

Φυσικά, στο επίκεντρο βρίσκεται το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, που έχει ήδη πάρει τη θέση του στο σπίτι της και δημιουργεί μια άκρως γιορτινή ατμόσφαιρα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της αυτές τις μικρές στιγμές από την προετοιμασία για τις γιορτές, αποδεικνύοντας ότι η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα έχει ξεκινήσει για εκείνη.

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιμένουν κάθε χρόνο τις χριστουγεννιάτικες αναρτήσεις της, αφού η Ελένη Μενεγάκη συνηθίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της και τις όμορφες στιγμές με την οικογένειά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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