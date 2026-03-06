Στο αεροδρόμιο εντόπισε η κάμερα του «Breakfast@Star» την Ελένη Μενεγάκη, με το σχετικό απόσπασμα να μεταδίδεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις για την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική της επιστροφή, η παρουσιάστρια κράτησε κλειστά τα χαρτιά της, αποφεύγοντας να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με τις συζητήσεις που φημολογείται ότι κάνει για τη νέα σεζόν.

«Καλημέρα! Είμαι πολύ καλά. Μια χαρά» απάντησε αρχικά η παρουσιάστρια στη δημοσιογράφο. Όταν η ρεπόρτερ τη ρώτησε ευθέως, αν αληθεύουν οι συζητήσεις σχετικά με το επαγγελματικό της μέλλον, εκείνη δήλωσε: «Εσύ είσαι καινούργια στην τηλεόραση; Σε βλέπω μικρό κορίτσι. Καλή σταδιοδρομία».

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr -Βασίλης Μπουλούμπασης: Γιατί σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή – Τι είπε για την Ελένη Μενεγάκη