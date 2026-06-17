Μπορεί η Ελένη Μενεγάκη να βρίσκεται μακριά από την τηλεόραση ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, η παρουσιάστρια φέρεται να έχει συμφωνήσει σε μία ιδιαίτερα σημαντική συνεργασία στον χώρο της ομορφιάς. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η παρουσιάστρια βρίσκεται πολύ κοντά –ή έχει ήδη δώσει τα χέρια– με μεγάλη εταιρεία καλλυντικών, η οποία επιθυμεί να αξιοποιήσει το ισχυρό προσωπικό της brand σε μία νέα διαφημιστική καμπάνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία αφορά την προβολή σειράς προϊόντων περιποίησης, με την Ελένη Μενεγάκη να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας. Το δημοσίευμα σημειώνει ακόμη ότι το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας χαρακτηρίζεται από ανθρώπους της αγοράς ιδιαίτερα ισχυρό, με αρκετούς να κάνουν λόγο για ένα πραγματικά «χρυσό» συμβόλαιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Η Espresso αναφέρει επίσης πως η παρουσιάστρια δεν έχει σταματήσει να δέχεται προτάσεις, παρά την αποχή της από την τηλεόραση, καθώς το όνομά της εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα εμπορικό και να εμπνέει εμπιστοσύνη τόσο στο κοινό όσο και στις μεγάλες εταιρείες.

Τι αναφέρει για την τηλεόραση

Παράλληλα, η Espresso κάνει λόγο και για τα τηλεοπτικά σχέδια της παρουσιάστριας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ελένη Μενεγάκη δεν αναμένεται να επιστρέψει τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς φέρεται να έχει αποφασίσει να παραμείνει εκτός τηλεόρασης τουλάχιστον μέχρι το 2027.

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