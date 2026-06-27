Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το καλοκαίρι της, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μια σειρά από οικογενειακές φωτογραφίες, γεμάτες θάλασσα και ξέγνοιαστες στιγμές.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές της, με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, να απολαμβάνει παιχνίδια και βουτιές στη θάλασσα μαζί με την κόρη τους, Μαρίνα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε: «Summer,️ memories,️ together,️ Dolce vita️», εκφράζοντας με λίγες λέξεις την ανεμελιά και την ευτυχία που βιώνει δίπλα στην οικογένειά της.

Τα νέα καρέ, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από τους θαυμαστές της.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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