Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό άλμπουμ από το πρόσφατο ταξίδι της στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στην Ιρλανδία.

Η παρουσιάστρια αποτυπώνει, μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, τα μαγευτικά τοπία της χώρας, τις ιστορικές τοποθεσίες αλλά και τις στιγμές χαλάρωσης κατά την περιήγησή της.

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει την προσωρινή αποχή της από την τηλεόραση, αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό της και σε ταξίδια, όπως αυτό στην Ιρλανδία.

Η παρουσιάστρια φαίνεται να διασκεδάζει το χρόνο που περνά στην ξένη χώρα και δείχνει να είναι πιο ανέμελη από ποτέ.

Πάρτε μια γεύση από το ταξίδι της παρουσιάστριας στην Ιρλανδία:

