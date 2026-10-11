Στη μαγευτική Προβηγκία και τη Νότια Γαλλία βρέθηκαν η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος, απολαμβάνοντας μια παραμυθένια, ρομαντική απόδραση. Το ζευγάρι επέλεξε για τη διαμονή του το επιβλητικό Château de La Gaude στο Aix-en-Provence, έναν προορισμό υψηλής αισθητικής με καταπράσινους αμπελώνες και προσεγμένους γαλλικούς κήπους.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους ακολούθους της όμορφες στιγμές από το ταξίδι, ποζάροντας χαμογελαστή στα γραφικά μονοπάτια του κτήματος αλλά και μπροστά από το εντυπωσιακό μαύρο γλυπτό «Mona» του Igor Mitoraj. Μαζί με τον σύζυγό της, άφησαν για λίγο τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και αφέθηκαν στη γαλήνη της γαλλικής εξοχής.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

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