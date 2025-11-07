Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια
Ο θρυλικός τραγουδιστής των Rolling Stones επέλεξε την Κρήτη για λίγες μέρες χαλάρωσης και πολιτιστικής εξερεύνησης. Από το Ρέθυμνο και τα Χανιά, μέχρι την Κνωσό και την Αρχαία Ελεύθερνα, ο 82χρονος ροκ σταρ έκανε ένα ταξίδι στο χρόνο, απολαμβάνοντας το ελληνικό φως και την ιστορία του νησιού.
Ο Mick Jagger μοιράστηκε μάλιστα φωτογραφίες από το ταξίδι του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενθουσιάζοντας τους θαυμαστές του.
«Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;» έγραψε ο γερόλυκος της ροκ, προκαλώντας τους followers του να μαντέψουν την τοποθεσία.
Ανάμεσα στα δεκάδες σχόλια, ξεχώρισε εκείνο της Ελένης Μενεγάκη, η οποία απάντησε στον τραγουδιστή γράφοντας: «Greece, Crete (Ελλάδα, Κρήτη)», θέλοντας έτσι να κάνει γνωστό στους θαυμαστές του τραγουδιστή ότι βρέθηκε στην Ελλάδα.
