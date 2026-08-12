Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη, η οποία φροντίζει να μοιράζεται κατά διαστήματα με τους διαδικτυακούς της φίλους όμορφα στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια έκανε μια νέα ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις βόλτες της με το σκάφος και συνοδεύοντάς τες με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα: «Ήλιος, θάλασσα και σιωπή».

Η Ελένη Μενεγάκη φαίνεται να περνά ένα ήρεμο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι, έχοντας επιλέξει και φέτος το Ιόνιο για τις διακοπές της και συγκεκριμένα την Κεφαλονιά.

Το νησί αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, με την ίδια να απολαμβάνει τις όμορφες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. Το ζευγάρι απόλαυσε το γεύμα του σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, έχοντας μαζί του και αγαπημένη φιλική παρέα.

Govastiletto.gr – Η Ελένη Μενεγάκη και ο Μάκης Παντζόπουλος σε χαλαρές στιγμές σε ταβέρνα στην Κεφαλονιά