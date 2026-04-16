Ελένη Μενεγάκη: Βρίσκεται σε πυρετώδεις ετοιμασίες για το εστιατόριο του Άγγελου Λάτσιου στην Άνδρο

Το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά και η Ελένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο επισκέπτονται συχνά την Άνδρο, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τη θερινή σεζόν στο ξενοδοχείο, Όναρ που θα ανοίξει τα δωμάτιά του για τους τουρίστες. Ωστόσο, η παρουσιάστρια «τρέχει» και για άλλο ένα εγχείρημα που αφορά τον γιο της, Άγγελο Λάτσιο.

Η παρουσιάστρια ανοίγει στον μονάκριβο γιο της το δικό του μαγαζί. Καθώς όμως ο ίδιος υπηρετεί ακόμα στο στρατό, τα περισσότερα τα έχει αναλάβει η ίδια. Ο νεαρός υπηρετεί στο Ναυτικό και μάλιστα στην ορκωμοσία του είχε βρεθεί ολόκληρη η οικογένειά του. Ο πατέρας του, ο πατριός του, ο θείος του αλλά και τα αδέρφια τους.

Μπορεί ο Άγγελος Λάτσιος να εργάζεται τα καλοκαίρια στο Όναρ, ωστόσο όταν απολυθεί από το στρατό, θα πρέπει να τρέξει το δικό του εστιατόριο.

Η Ελένη Μενεγάκη θέλει να αποκαταστήσει τα παιδιά της σε όλους τους τομείς και δεν θα μπορούσε να μη κάνει πράξη την επιθυμία του γιου της να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο νησί που αγαπάνε οικογενειακώς. Για αυτό το λόγο, οι ετοιμασίες έχουν πάρει «φωτιά» για να είναι όλα έτοιμα μέχρι το καλοκαίρι.

