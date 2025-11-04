Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, χαρίζοντας ένα χαμόγελο και λίγη χαλάρωση σε όσους την παρακολουθούν.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η παρουσιάστρια πέρασε ξέγνοιαστες στιγμές στις διακοπές της στην Ήπειρο, παρέα με τον σύζυγό της, Ματέο Παντζόπουλο και την κόρη τους, Μαρίνα, εξερευνώντας τα Ζαγοροχώρια και τα Μετέωρα.

Επιστρέφοντας στην Αθήνα, η Ελένη θέλησε να μοιραστεί στιγμές ηρεμίας από το σπίτι της.

Σε νέα ανάρτησή της στο Instagram, η δημοφιλής παρουσιάστρια ποζάρει με μια πετσέτα στο κεφάλι, απολαμβάνοντας τον πρωινό της καφέ μέσα στο μπάνιο.

Οι ακόλουθοί της αντέδρασαν ενθουσιασμένοι, αφήνοντας σχόλια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό για την κομψότητα και τη φυσικότητά της.

Η Ελένη Μενεγάκη, όπως πάντα, καταφέρνει να συνδυάζει την προσωπική της φροντίδα με μια αίσθηση ζεστασιάς και εγγύτητας προς το κοινό της, υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και οι στιγμές χαλάρωσης μπορούν να γίνουν πηγή έμπνευσης για τους άλλους.

