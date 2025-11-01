Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση έχει ταυτίσει τη ζωή της με την προσφορά στον άνθρωπο και την έχουν χαρακτηρίσει «Μητέρα Τερέζα της φιλανθρωπίας». Είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές της φιλανθρωπίας στην ελληνική ομογένεια και πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο «Τολμηρές Ανθεκτικές Γυναίκες».

Η Ελένη Παλυβού Μπούση βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα καθώς θα βρεθεί στις εκδηλώσεις προς τιμήν της νέας Πρέσβειρας της Ελλάδας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «Θα παραστώ στις εκδηλώσεις προς τιμήν της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Την εκτιμώ πολύ την Kimberly γιατί είναι μία πολύ έξυπνη κοπέλα, πολύ διπλωμάτης και αν της δοθεί η ευκαιρία από την Ελλάδα, θα κάνει πολλά πράγματα» είχε δηλώσει πρόσφατα η ίδια. Ο φωτογραφικός μας φακός συνάντησε την κα Μπούση κατά τη διάρκεια βραδινής της βόλτας στη Γλυφάδα με άψογο look. Η ίδια πόζαρε στον φακό χαμογελαστή και ήταν ιδιαίτερα ευγενική.

Λίγα λόγια για την Ελένη Παλυβού-Μπούση

Η Ελένη Παλυβού-Μπούση, παρά τη λαμπερή της εικόνα, κουβαλά στην ψυχή της ένα βαρύ φορτίο: την απώλεια τριών παιδιών κατά τη διάρκεια των τοκετών. Μια δοκιμασία που λίγες μητέρες μπορούν να αντέξουν, αλλά που για εκείνη έγινε η κινητήρια δύναμη για να αγκαλιάσει κάθε αδύναμο παιδί του κόσμου. Η απέραντη αγάπη της για τη μητρότητα και τη ζωή την ώθησε να δημιουργήσει οικογένεια, αποκτώντας τέσσερα παιδιά που σήμερα ακολουθούν λαμπρές πορείες.

Από τη δημιουργία του Ορφανοτροφείου Mercy Orphanage στην Κένυα μέχρι τη σωτηρία του Ελληνικού Αμερικανικού Κέντρου Αποκατάστασης και Φροντίδας στις ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, το έργο της είναι η απόδειξη πως ο πόνος μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη. Σε μία εποχή όπου η ανθρωπιά αμφισβητείται, η Ελένη Παλυβού-Μπούση αναδεικνύεται σε σύμβολο πίστης, αντίστασης και προσφοράς.

